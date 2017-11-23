Суд оштрафовал офицера за ненадлежащий пропускной контроль на складах в Калиновке

Начальник режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка решением суда оштрафован на 2 тыс 465 гривень за совершение административного правонарушения в военной части А1119 в г.Калиновка Винницкой области, где 26 сентября произошел пожар и взрывы боеприпасов, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в среду.



"Установлено, что старший офицер, будучи военным служебным лицом, в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 года неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдения порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территорию указанной военной части, в результате чего работниками частного предприятия, в частности, осуществлено перемещение запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию отмеченной военной части, где непосредственно хранились боеприпасы к танковым пушкам", - говорится в сообщении.



Протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (халатное отношение к военной службе), был составлен на вышеупомянутого военнослужащего военной прокуратурой Центрального региона Украины 9 ноября. 10 ноября по результатам рассмотрения протокола Калиновский районный суд Винницкой области привлек военнослужащего к админответственности с наложением штрафа.



Военная прокуратура Центрального региона Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве относительно взрывов боеприпасов 48-го арсенала Министерства обороны Украины (в/ч А1119), в ходе которого исследуются обстоятельства, которые привели к чрезвычайному происшествию и дается правовая оценка действиям военных должностных лиц по соблюдению ими требований законодательства и других нормативно-правовых актов, приказов оборонного ведомства.



Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.



Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

