Порошенко может не прилететь на саммит в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко может не прилететь на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября из-за несоответствия текста декларации ожиданиям украинской стороны. Об этом сообщило в среду Польское радио. "Петр Порошенко предупредил, что не прилетит в столицу Бельгии, если проект декларации, подготовленный к саммиту "Восточного партнерства", не изменят", - говорится в сообщении.

По данным издания, Украину не устраивает текст декларации, так как в ней идет речь о признании европейских стремлений стран "Восточного партнерства", но не говорится о европейской перспективе для Украины. В частности, в документе говорится, что соглашение не ведет к автоматическому членству Украины в ЕС, в то время как власти в Киеве хотели бы более положительного послания.



По информации Польского радио, дипломаты ЕС сомневаются в возможности внесения изменений в соответствующий раздел декларации. Они подчеркивают, что против каких-либо более амбициозных утверждений выступают прежде всего Нидерланды. Кроме того, по словам дипломатов, в Брюсселе серьезно не воспринимают угрозы президента Украины не приехать на саммит.



Предыдущий саммит" Восточного партнерства" состоялся в мае 2015 года в Риге. "Восточное партнерство" - многосторонняя программа Европейского союза, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

