В Полтаве неизвестные избили на улице судью

В Полтаве вечером в среду, 22 ноября напали на неизвестные напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко. Об этом судья написала сама у себя на страничке в Facebook.



"Только что на меня напали. Я у вечного огня. На помощь", - написала она.



Также пострадавшая женщина опубликовала на фото свое окровавленное лицо.



По словам ее мужа, на супругов напали на боковой аллейке у вечного огня, которой они шли из Октябрьского районного суда. Из кустов на них выпрыгнули двое молодых парней в капюшонах и масках, сообщает "Громадське. Полтава".



Пострадавший отмечает, что нападавшие не пытались ограбить их, а сразу начали избивать трубами.



Мужчина отметил, что нападавшие не пытались их ограбить, а сразу начали бить трубами. Пока он отбивался, жена пыталась повредить велосипеды нападающих.



У Гавриленко избиты ноги, у Ларисы Гольник кровь на лице. Супруги вызвали полицию и скорую, которая приехала через полчаса после звонка.

