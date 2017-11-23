Аваков: каждую секунду Интерпол обрабатывает три украинских запроса

За три года количество запросов Киева в Интерпол увеличилось в 370 раз. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".



"Украина - в десятке лидеров по качеству и интенсивности сотрудничества с МОУП-Интерпол: за 3 года количество запросов к базам данных выросло почти в 370 раз и на сегодня составило 34,7 млн. Каждую секунду Интерпол обрабатывает 3 украинских запроса!", - рассказал глава МВД.



Аваков также проинформировал генерального секретаря Интерпола Юргена Штока о намерениях направить в 2018 году для работы в этой организации двух украинских полицейских.



"Это только начало интеграции - у нас большие совместные планы. В 2018 году для работы в Интерпол направим еще двух полицейских, обязательно с гендерным подходом - мужчину и женщину", - отметил глава МВД.

