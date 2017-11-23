Опрос показал, сколько граждан Украины выступают против нового "майдана"

Больше половины украинцев (60%) не поддерживают проведение акций протеста на Украине, хотя 9,2% готовы лично участвовать в новом "майдане", заявил на пресс-конференции директор Социологической группой "Рейтинг" Алексей Антипович в среду.



Общеукраинское исследование провели четыре социологические компании: Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии, социологическая группа "Рейтинг" и Центр Разумкова при поддержке Комитета избирателей Украины.



"Поддерживаете ли вы лично проведение на Украине массовых протестных акций, нового "майдана" — актуальный вопрос в свете годовщины; 60% опрошенных нами сказали, что не поддерживают. При этом 23% поддерживают, но участвовать в них не будут; 9,2% готовы лично участвовать в новом "майдане", — сказал Антипович.



По его словам, о стабильности на Украине говорят только 6% опрошенных респондентов; почти 70% украинцев говорят о напряженной ситуации в стране, каждый пятый (21,9%) оценивает ее как взрывоопасную.



Согласно данным опроса большинство украинцев готовы выражать протестную активность в виде участия в выборах (58.9%), подписания разных петиций и обращений (26,7%). "Тревожный показатель — около 3% готовы взять оружие в руки, это по поводу протестной активности", — отметил Антипович.



При этом он уточнил, что выражать протест в основном готовы люди с высшим образованием и хорошим материальным положением.



Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства. С 28 октября по 14 ноября 2017 года были опрошены 20 тысяч респондентов во всех областях Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.

