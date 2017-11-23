Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище

Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище

Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на департаменте торговли и услуг Москвы.

"Было обращение министра культуры России Мединского, оно поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал собеседник агентства.

В департаменте не уточнили дату и время прощания с Хворостовским, а также день его похорон.

Хворостовский скончался в Лондоне утром 22 ноября на 56-м году жизни. Последние два с половиной года он боролся с раком мозга и проходил лечение в столице Великобритании.

Дмитрий Хворостовский - народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки. Родился 16 октября 1962 года в Красноярске. С 1985 года солист Красноярского государственного театра оперы и балета.

После победы в 1989 году на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе выступал в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден, театр Ла Скала, Венская государственная опера, Театр Колон, Метрополитен-опера, Мариинский театр, театр "Новая Опера", оперная сцена Зальцбургского фестиваля. Прославленный баритон считается одним из лучших в мире исполнителей произведений Георгия Свиридова. В России была популярна его концертная программа - "Песни военных лет", посвященная Победе в Великой Отечественной войне.