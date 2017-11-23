Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище

Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.



Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на департаменте торговли и услуг Москвы.



"Было обращение министра культуры России Мединского, оно поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал собеседник агентства.



В департаменте не уточнили дату и время прощания с Хворостовским, а также день его похорон.



Хворостовский скончался в Лондоне утром 22 ноября на 56-м году жизни. Последние два с половиной года он боролся с раком мозга и проходил лечение в столице Великобритании.



Дмитрий Хворостовский - народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки. Родился 16 октября 1962 года в Красноярске. С 1985 года солист Красноярского государственного театра оперы и балета.



После победы в 1989 году на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе выступал в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден, театр Ла Скала, Венская государственная опера, Театр Колон, Метрополитен-опера, Мариинский театр, театр "Новая Опера", оперная сцена Зальцбургского фестиваля. Прославленный баритон считается одним из лучших в мире исполнителей произведений Георгия Свиридова. В России была популярна его концертная программа - "Песни военных лет", посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

