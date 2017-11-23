В Госдепе прокомментировали выдворение граждан Грузии из Украины

В Государственном департаменте США проинформированы о выдворении из Украины ряда граждан Грузии и настаивают на необходимости избегать действий, которые могут расцениваться как политически мотивированные.



"Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в сфере верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными", - заявил представитель Госдепа в ответ на запрос грузинской службы "Голоса Америки", который приводится на сайте украинской службы "Голоса Америки".



Как известно, в октябре-ноябре из Украины были депортированы несколько граждан Грузии.



В ноябре экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили утверждал, что начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей принимал участие в незаконной депортации нескольких граждан Грузии с территории Украины.



Между тем, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что депортация граждан Грузии из Украины в октябре и ноябре состоялась с нарушениями украинского законодательства и соответствующих инструкций. Она также допустила подтасовку Национальной полицией документов и фактов по этим вопросам.

