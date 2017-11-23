Лидеры РФ, Ирана и Турции приняли заявление по сирийскому урегулированию

Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление, которое определяет приоритетные сферы сотрудничества трех стран по Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров по сирийскому урегулированию с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"В документе определены приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества России, Турции, Ирана, играющих ведущую роль в сирийских делах, поставлены конкретные задачи на перспективу", - заявил глава российского государства журналистам по итогам трехстороннего саммита.



Подводя итоги саммита, Путин отметил, что три президента "с удовлетворением констатировали существенные успехи совместной борьбы с терроризмом, подтвердили готовность наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" [террористические группировки, запрещенные в РФ], других экстремистских группировок".



"По нашему общему мнению, успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом, имея в виду реальную перспективу достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства страны в постконфликтный период", - сказал президент РФ.



По его словам, "именно на это ориентированное согласованное по итогам переговоров совместной заявление".



По мнению российского президента, вопросы социально-экономического восстановления Сирии потребуют большой работы.



Путин напомнил, что эта тема обсуждалась на саммите РФ, Ирана и Турции.



"В ходе сегодняшних переговоров мы не обошли вниманием и вопрос социально-экономического восстановления Сирии. Предстоит проделать большую работу, по сути, помочь сирийцам заново создать инфраструктуру, возродить промышленность, сельское хозяйство, торговлю, вновь открыть социальные объекты - больницы, школы, детские сады", - сказал Путин.



Российский президент также подчеркнул, что "принципиально важно в разы нарастить объемы гуманитарной помощи населению, полностью разминировать территорию Сирии, сохранить историческое и культурное наследие". По его словам, в ходе переговоров стороны договорились "делать все, чтобы стимулировать подключение к этой работе других государств, региональных и международных организаций".



В завершение Путин выразил надежду на то, что договоренности, достигнутые на прошедших трехсторонних переговорах, "помогут реально ускорить процесс мирного урегулирования в Сирии, снизят риски возникновения новых конфликтов, обострения межэтнического и межконфессионального противоборства, и, как следствие, окажут самое позитивное воздействие на обстановку в ближневосточном регионе".



Лидеры трех стран договорились также проработать вопрос о сроках и составе проведения в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.



"С удовлетворением отмечу, что президенты Ирана и Турции поддержали инициативу о созыве общесирийского форума - Конгресса национального диалога Сирии. Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества, поручили МИД, представителям специальных служб, оборонных ведомств проработать дополнительно вопрос о составе и сроках проведения Конгресса здесь в Сочи", - сказал российский лидер.



По словам Путина, планируется собрать за столом переговоров делегатов от различных сирийских политических партий, внутренней и внешней оппозиции, этнических и конфессиональных групп. "Конгресс рассмотрит ключевые вопросы общенациональной повестки для Сирии, прежде всего, связанной с разработкой параметров будущего государственного устройства, принятием новой Конституции, проведением на ее основе выборов под надзором ООН", - сказал президент РФ. В результате, продолжил глава российского государства, появится стимул для активизации усилий по сирийскому урегулированию в рамках Женевского процесса. "Вновь подчеркну, судьбу Сирии должны определять сами сирийцы - как сторонники действующей власти, так и оппозиции", - заключил Путин.



Путин при этом отметил, что остался доволен встречей с Роухани и Эрдоганом.



"Только что мы с президентом Ирана господином Роухани и президентом Турции господином Эрдоганом завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии, которые прошли в конструктивном и деловом ключе", - сказал глава российского государства журналистам по итогам саммита.



По словам российского лидера, на встрече президенты "предметно обсудили основные аспекты сирийского урегулирования, договорились и впредь прилагать самые активные усилия для решения главной задачи - установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности".



Также Путин подчеркнул: "Мы едины в том, чтобы продвигать взаимодействие трех государств в астанинском формате, который уже доказал свою эффективность, способствовал существенному снижению уровня насилия в Сирии, созданию условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц".

