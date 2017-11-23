Климкин: от саммита Восточного партнерства не ждем побед

От предстоящего саммита Восточного партнерства, который должен состояться в Брюсселе 24 ноября, не стоит ожидать каких-либо побед. Об этом заявил в среду, 22 ноября, Павел Климкин перед заседанием правительства, передает Укринформ.



"Касательно Восточного партнерства. Это не какая-то политическая рамка для нас, это такоя корзина с инструментами, чтобы нам работать дальше над реформами ... Что касается политической рамки - ну, какая совместная рамка может быть по определению с Беларусью или Арменией? Никакой. Поэтому не ждите от этого саммита каких-то побед, политических решений. Восточное партнерство не об этом", - сказал Климкин.



Вместе с тем, по его словам, саммит Восточного партнерства может стать ценным в плане одобрения так называемого "Видения-2020" для Украины, разработанного Еврокомиссией.



Климкин отмечает, что "Видение" предусматривает расширение финансовой и институциональной помощи Украине, расширение деятельности Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда, предоставление микрокредитов и тому подобное.



Ранее сообщалось, что Украину не устраивает проект декларации, подготовленный к саммиту Восточного партнерства. По информации СМИ, президент Петр Порошенко предупредил, что не прилетит в столицу Бельгии, если документ не изменят.

