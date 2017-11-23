Lamborghini Urus показали на гоночной трассе

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini продолжает последовательно раскрывать подробности о своем первом кроссовере Urus в преддверии его официальной премьеры.



22 ноября компания опубликовала на YouTube видеоролик, на котором запечатлено, как новинка ведет себя на гоночной трассе в специальном режиме Corsa ("Гонка").









В числе прочего на этом видео можно разглядеть цифровую панель приборов, сенсорный экран мультимедийной системы, селектор выбора режима работы агрегатов и элементы аудиосистемы Bang & Olufsen, отмечает "Коммерсант".



Несколькими днями ранее производитель опубликовал видео, демонстрирующее возможности Urus на бездорожье в режиме Terra ("Грунт").











Ранее Lamborghini показал, как Urus носится в пустыне в режиме Sabbia ("Пустыня"), легко преодолевая барханы, и на заснеженной дороге в режиме Neve ("Снег").



Помимо этого, в селекторе выбора работы агрегатов Urus для различных условий движения есть Strada ("Шоссе") и Sport.



Презентация Urus намечена на 4 декабря в штаб-квартире компании в Сант-Агата-Болоньезе. По предварительным данным, базовый вариант Urus стоимостью 250 тысяч евро получит четырехлитровый твинтурбодвигатель V8 мощностью 650 лошадиных сил.



Новинку ожидают и в России, где ее уже предварительно заказали несколько десятков покупателей.



К 2019 году ожидается версия Urus с гибридной силовой установкой, которая будет мощнее и быстрее базовой модели, а в будущем возможно появление и полностью электрического варианта.

