Toyota показала человекоподобного робота T-HR3

Японская компания Toyota показала человекоподобного робота T-HR3, способного с высокой точностью воспроизводить движения оператора, сообщает The Japan Times.



Это уже третье поколение разрабатываемого компанией робота. Как полагают создатели, в перспективе подобные роботы смогут выполнять различные функции. В частности, они смогут помогать по дому или в медицинских учреждениях, а также работать в зоне стихийных бедствий.



Для управления роботом инженеры разработали специальное кресло-экзоскелет с системой обратной связи, которое позволяет оператору совершать движения руками и ногами, а роботу - плавно и точно воспроизводить их при помощи десятков встроенных сервоприводов. При необходимости оператор также может надеть очки виртуальной реальности, чтобы видеть мир "глазами" робота.



Получить наглядное представление об облике и некоторых возможностях робота можно благодаря опубликованному на YouTube демонстрационному видеоролику.





