Ученые признали умеренное употребление кофе полезным для здоровья

Ученые признали умеренное употребление кофе полезным для здоровья

Употребление даже относительно больших количеств кофе благотворно влияет на здоровье человека, понижая вероятность развития рака и болезней сердца и сосудов примерно на 18-20%, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ.

Употребление кофе снижает риск смерти человека, заявляют ученые
"Действительно ли кофе помогает организму бороться с хроническими болезнями и снижает вероятность преждевременной смерти, мы пока не знаем. Нужно понимать, что употребление кофе включает в себя не только сам напиток, но и массу социальных и культурных компонентов. К примеру, кофе любят курильщики. С другой стороны, даже с учетом всех этих оговорок стоит признать, что умеренные дозы кофе не вредят здоровью человека", — прокомментировал открытие Элисео Гуаллар (Eliseo Guallar) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные обыденные продукты питания, в том числе и кофе, влияют на здоровье человека и на работу его организма. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч "сердечников" показали, что это не так.

С другой стороны, вопрос существования позитивных эффектов от употребления кофе пока остается предметом споров среди ученых. За последние годы многие группы исследователей обнаружили, что употребление более трех чашек кофе в день заметно снижает риск развития инфарктов и ряда других болезней, а другие научные коллективы, наоборот, говорят о том, что такой связи нет.

Робин Пул (Robin Poole) из университета Саутгемптона (Великобритания) и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, проанализировав огромную массу научных публикаций, посвященных пользу и вреду от кофе, которые появились в печати в последние несколько лет.

В общей сложности им удалось найти и изучить выводы свыше двух сотен работ, описывающих результаты наблюдений за жизнью любителей кофе и учитывающие все возможные побочные факторы. В них принимало участие несколько сот тысяч человек со всех уголков мира, обладающих разными вредными привычками, диетой, культурой употребления кофе и уровнем достатка.

Проанализировав эти исследования, британские ученые создали своеобразный "рейтинг" болезней, вероятность развития которых росла или падала при употреблении больших количеств кофе, и попытались понять, было ли у этого напитка больше плюсов или минусов.

Как показали эти расчеты, умеренное употребление кофе, около 3-4 чашек в день, ассоциировалось в большей степени с положительными эффектами, чем с отрицательными. К примеру, кофе снижало вероятность развития болезней и рака печени примерно на 40-60% и уменьшало шансы умереть от коронарной болезни сердца и инсульта на 18% и 30%.

Единственный четко выраженный негативный эффект от употребления кофе касался только представительниц слабого пола – любовь к кофе повышала вероятность преждевременного рождения ребенка и выкидыша, а также была связана с повышенной хрупкостью костей у пожилых дам. Поэтому ученые рекомендуют женщинам не употреблять кофе во время беременности и отказываться от него в тех случаях, когда их кости теряют прочность.