В Украине в ближайшие дни будет по-прежнему холодно

В ближайшие сутки, 24 ноября, погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса, лишь на запад Украины начнет поступать более теплый воздух из центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр. В восточных областях пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица; температура ночью 5-10°, днем 0-5° мороза. На остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.



В западных областях ночью, утром местами туман. Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 24 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,1 градусов тепла в 1926 году, а самая низкая ночью на отметке 15,4 градусов мороза в 1998 году.



В субботу, 25 ноября, в восточных областях Украины - без существенных осадков, на дорогах гололедица; ветер западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с; температура воздуха ночью 7-12°, днем 0-5° мороза. На остальной территории без осадков; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура воздуха ночью 2-7° мороза, днём 1-6° тепла, в западных и Одесской областях ночью от 4° тепла до 2 мороза, днем 4-10° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

