В Венесуэле инфляция превысила 4000%

В Венесуэле национальная валюта, боливар, резко упала в цене, а цены на продукты выросли. Об этом сообщает CNN Money.



Как отмечается, боливар потерял 96% стоимости с начала 2017 г. Сейчас за $1 дают 84 тысячи боливаров, тогда как в начале ноября - 41 тысячу боливаров, а в январе -3,1 тысячи.



Как считает Стив Ханке, профессор университета Джона Хопкинса, эксперт по вопросам гиперинфляции, инфляция в Венесуэле по сравнению с минувшим годом составила 4115%.



Венесуэльская исследовательская фирмы Ecoanalitica оценила инфляцию по итогам октября в 1430% в годовом выражении.



Президент страны Николас Мадуро заявил, что страна проведет реструктуризацию внешнего долга. По данным агентства Moody's Investor Service, внешний долг Венесуэлы составляет не менее $141 млрд.

