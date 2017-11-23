Полиция открыла дело по факту избиения судьи в Полтаве

Полиция начала уголовное производство по факту нападения в среду на судью Октябрьского районного суда Полтавы Ларису Гольник.



"Информация о событии поступила в полицию около 17:26… Правоохранители на месте события обнаружили велосипеды, на которых, по свидетельству потерпевших, передвигались нападающие. Для предоставления медицинской помощи судью доставили в больницу. Правоохранители работают над всеми возможными версиями. Предпринимаются меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению", - говорится в сообщении на странице полиции Полтавщины в соцсети Facebook.



Уголовное производство начато по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или загодя заготовленного для нанесения телесных повреждений).



"Обращаемся к гражданам, которые имеют ценную для следствия информацию, или знают лица, которые могут быть причастными к содеянному, просим сообщить в полицию, позвонив по телефону "102" или передать информацию любым удобным способом. Конфиденциальность гарантируется! Будем благодарны за помощь", - добавили в полиции.



Как сообщалось, Л.Гольник была избита неизвестными в среду возле Мемориала солдатской славы в Полтаве, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Местные СМИ пишут, что на судью напали несколько молодых людей, вместе с мужем Игорем им удалось отбить нападающих. По словам Л.Гольник, злоумышленники скрылись с места нападения на велосипедах.

