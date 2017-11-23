МАГАТЭ: Иран выполняет все условия ядерного соглашения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатирует выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.



"Мой доклад о проверках и мониторинге за ситуацией в Иране в свете резолюции Совета Безопасности ООН демонстрирует, что агентство продолжает проверять и контролировать выполнение Ираном своих обязательств в области ядерной энергетики в рамках СВПД. Ядерные обязательства Ирана выполняются", - отметил Амано в своем послании Совету управляющих МАГАТЭ.



Режим контроля на выявил скрытой деятельности в ядерной сфере в Иране.

