«Смотрящий» за ГПУ и СБУ Евдокимов организовывал убийства, наркотрафик, помогал сепаратистам – СМИ

Бывший замминистра внутренних дел Владимир Евдокимов, которому, по данным экс-прокурора Дмитрия Суса, было поручено фальсифицировать уголовные дела в Генеральной прокуратуре, имел отношение к организации убийств, наркотрафику и рэкету. Об этом пишет издание «Багнет », которое собрало ключевую информацию о Евдокимове из открытых источников.

Ранее экс-прокурор департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Сус рассказал о том, что Евдокимов приезжал на совещания в департамент и давал указания по фабрикованию уголовных дел против народного депутата Сергея Рыбалки. По словам Суса, это делалось по поручению совладельца «АТБ» Геннадия Буткевича. Сус рассказал об этом в интервью американскому журналисту Тодду Вуду.

Издание напоминает, что первые упоминания о связях Евдокимова с уголовными авторитетами уходят корнями в средину 1990-х гг., когда он работал в Харькове. «Против Владимира Евдокимова несколько раз возбуждали служебные расследования за чрезмерное проявление силы, шантаж и рэкет, но, в конце концов, были вынуждены с ним распрощаться, отправив в соседнюю Луганскую область», - писали СМИ об этом периоде.

В 1995-1998 году Евдокимов уже был первым заместителем главы УМВД Луганской области. Там он создал целый преступный трест, где устранением неугодных, рэкетом и шантажом занимались совместно представители милиции и криминалитета, писали СМИ.

Из Луганска Евдокимов был переведен в Днепропетровск, где Евдокимов возглавил уголовный розыск. Там он «сдал» «подопечных» уголовников Генпрокуратуре в качестве подозреваемых по делу об убийстве главы Нацбанка Вадима Гетьмана (тогда эти «следы» должны были привести к Павлу Лазаренко) и получил дальнейшее повышение.

В последние три года перед Оранжевой Революцией Евдокимов возглавляет департамент уголовного розыска МВД. Евдокимов в 2004 году был уволен Николаем Билоконем с должности в Днепропетровске из-за слишком тесных «нетрадиционных» связей с уголовными авторитетами типа донецкого «Футболиста». Это мог быть либо Михаил Ляшко, совладелец скандального ТЦ «Белый Лебедь» и подпольной сигаретной фабрики «Хамадей» в Донецке, либо Владимир Полубатко, который вначале войны на Донбассе засветился в финансировании террористов.

В 2005 возвращается в Днепропетровск уже главой УМВД. В конце 2005 года Евдокимов становится замминистра – начальником криминальной милиции.

Уже когда Евдокимов вернулся в «обновленное» МВД: его сыну Сергею (также работающему в системе МВД) вменяли контроль над оборотом наркотиков в Запорожской области. Кроме того, совместно с другим замминистра – Владимиром Хоменко – Евдокимов также «курировал» рэкет крупного бизнеса.

В Луганске еще во время первых недель сепаратистских движений Евдокимов пролоббировал назначение на должность главы УМВД «избранного» боевиками «народного милиционера» Анатолия Науменко. Это вызвало небывалый скандал.

Не до конца расследована роль Евдокимова в убийстве одного из лидеров «Правого сектора» Сашка Белого (Александр Музычко). «Правый сектор» и лично Дмитрий Ярош неоднократно выдвигали ультиматумы МВД относительно увольнения Евдокимова.