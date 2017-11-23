Насиров готов отстаивать свою невиновность в суде

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет о бездоказательности дела в отношении него и готов отстаивать свою невиновность в суде вплоть до европейских инстанций.



"У Антикоррупционного бюро нет и не может быть никаких доказательств, или даже намеков на какую-то вину. Для меня суд будет в первую очередь возможностью откровенно для всего общества доказать полную невиновность и восстановить справедливость. Я и мои защитники очень ждем начала судебных заседаний", - сказал Р.Насиров на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.



Он выразил сожаление о том, что в Украине в настоящее время нет антикоррупционного суда, поскольку, по мнению Р.Насирова, когда Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проиграет это дело в суде, оно будет апеллировать к необъективности суда. "Возможно, это и есть их план, завалить все, и чтобы потом была возможность сказать "кто-то нам помешал", - сказал отстраненный глава ГФС.



"Но, в конце концов, детективам НАБУ придется отвечать, я обязательно доведу все это дело до конца в европейских судах", - добавил Р.Насиров.



Также он рассказал, что все материалы дела в отношении него не содержат никакой доказательной базы и, по сути, по его словам, являются "макулатурой".



Говоря о состоянии своего здоровья, Р.Насиров сказал, что у него действительно были проблемы. "У меня действительно были очень большие проблемы с давлением. Врачи думали, что это проблемы с сердцем, но оказалось, что намного хуже – это онкология. Я прошел операцию, прошел первый курс радиоактивной терапии. Надеюсь, что вес будет хорошо", - сказал он, попросив впредь не возвращаться к этому вопросу.



Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



По данным следствия, Р.Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов, в течение 2015 года обвиняемый принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний на общую сумму 2,019 млрд грн



Соломенский райсуд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла указанный залог.



2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения. 28 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил о завершении расследования дела в отношении Р.Насирова и вручении ему окончательного подозрения.



10 ноября прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Р.Насирова. Первое подготовительное заседание по уголовному производству в отношении отстраненного главы ГФС состоится в Шевченковском районном суде Киева 27 ноября в 16:15.

