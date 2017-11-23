Демографы: из-за Голодомора погибли 4 млн украинцев

В результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3,94 млн украинцев. Об этом сообщила главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им.М.Птухи НАН Украины Наталья Левчук, передает Интерфакс-Украина. "Мы провели демографическую реконструкцию с учетом информации переписи населения СССР 1926 года и 1939 года. Есть такое мнение, что существуют как общие факторы, так и отличия в причинах и последствиях голода в Украине и других регионах СССР. В Украине в 1933 году голод перерос в голодомор-геноцид.



По нашим оценкам, потери населения СССР в 1932-1934 годах достигли 8,7 млн человек. В абсолютном отношении самые большие потери понесла Украина - 3 млн 943 тысячи человек", - рассказала она.



По словам Левчук, на то время население Украины составляло 30-31 млн человек, всего СССР - 104-105 млн.



Первое место по уровню относительных потерь занимает Казахстан - 22,4%, на втором месте Украина - 13,3%, далее Россия - 3,2% и Беларусь - 1,3%.



"Потери Украины в целом составляют 3 млн 943 тысячи человек, это прямые потери, и дефицит рождаемости - около 600 тысяч человек. Больше всего пострадали крестьяне. Но из общего числа около 300 тысяч - это потери среди городского населения. В относительном отношении это 16% крестьяне и 4% горожане", - рассказала Левчук.



По данным демографа, из тогдашних 7 областей Украины больше всего пострадали Киевская и Харьковская области - там умерли свыше 1 млн человек, самые низкие потери были в Черниговской и Донецкой областях.



"Если в первых двух относительные потери среди крестьян 23% и 24%, то в Черниговской и Донецкой - 5% и 9%", - отметила она.



Левчук подчеркнула, что от Голодомора больше всего пострадали лесостепные районы, которые не играли решающую роль в хлебозаготовке. В то же время в России голод был в ключевых зерновых регионах.



"Наши результаты дают дополнительные основания утверждать, что значительные высокие потери в определенных регионах связаны не столько с их зерновой специализацией, сколько с комплексом политико-социальных факторов. Эта аномальная смертность стала следствием жестоких политических решений и мер центральной власти", - подчеркнула она.

