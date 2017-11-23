«Еврочлен» для Украины опять откладывается?

У гаранта европейской нации заявили, что завтра, 24 ноября 2017 года, самые активные, неравнодушные и расово правильные представители этой самой нации опять могут испытать приступ гидности. Той, за которую и стоял майдан. И обещал всем европейскую перспективу. В кружевных трусиках и с французским утренним круассаном в левой руке и чашкой «видэнськои кавы» – в правой. Или наоборот, если кто левша (или как принято сегодня говорить по-патриотически, «шульга»). Но не сложилось, и гарант может завтра не прибыть на саммит «Восточного партнерства» («ВП»).



Это такой европейский предбанник в Брюсселе, можно даже сказать, сени, в которых дурью и несбыточными мечтами должны маяться те, кому отказали в полноценной и полновесной европейскости, но они в это не верят. Точнее – не хотят верить, а на этой вот шизофренической неопределенности европейцы и играют. То поманят пальчиком, то окатят холодной и не очень свежей водой лицемерия и вранья, если сдуру поверивший станет очень уж сильно скрестись в дверь. Тем более – качать права и намекать на то, что мы до сих пор, мол, кровь мешками проливаем в борьбе с «Мордором», который хочет надругаться над европейскими ценностями, но по-прежнему из чувства брезгливости проигнорировать нетрадиционное, но сильное томление ЛГБТ-сообщества. Есть там такие, кто оч-ч-ч-ч-ень любит грубую, сублимированную в удовлетворение страсти силу двухметровых бурят или удмуртов с волосатыми ручищами, по наущению Кремля и Путина рыщущих на хрупких рубежах шенгенской зоны...



До недавнего времени в таких вот евротерпилах обреталась одна Турция, которая царапается в двери Евросоюза лет 50. Но теперь Турция поумнела, а ее место после евромайдана с успехом заняла Украина. Это, похоже, закон круговорота дураков: ни дураки, ни их движение никогда не заканчиваются. Но, с другой стороны, нет таких законов и правил, исключения из которых не стремились бы найти украинские умные по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». Гарант как-то в День гидности раздавал новым украинским десантникам новые береты бордового цвета, как бы подчеркивая этим и эпохальность деяния, и неразрывность десантуры с европерспективой, и пообещал им: «Послезавтра отправляюсь на саммит «Восточного партнерства», чтобы определить новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Конечную же цель мы уже знаем – полноправное членство в престижном союзе мира, окончательное возвращение в европейский дом». А ему в ответ из Брюсселя: мол, вы для нас – кто угодно, брат, сестра, партнер (в хорошем смысле слова), дорогой друг и даже подружка, но только не член, с членом, вы, господа хорошие, поторопились.



До недавнего времени в таких вот евротерпилах обреталась одна Турция, которая царапается в двери Евросоюза лет 50. Но теперь Турция поумнела, а ее место после евромайдана с успехом заняла Украина. Это, похоже, закон круговорота дураков: ни дураки, ни их движение никогда не заканчиваются. Но, с другой стороны, нет таких законов и правил, исключения из которых не стремились бы найти украинские умные по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно»

Не внес ясности и глава МИД Украины Павел Климкин, который уныло заявил о «ВП» и перспективах его саммита: «Это не какая-то политическая рамка для нас, это такая корзина с инструментами, чтобы нам работать дальше над реформами... Что касается политической рамки... Ну, какая совместная рамка может быть по определению с Беларусью или Арменией? Никакой. Поэтому не ждите от этого саммита каких-то побед, политических решений

Вот так вот: ни денег, ни помощи, ни возможности приехать и поработать, ни полноценного членства, а с коррупцией бороться надо обязательно. Вот в Украине и недоумевают по простоте душевной: зачем, если без коррупционных доходов жизнь станет такой скучной и тухлой, как в этой самой Голландии, только без обильных ЛГБТ-утех и вкусностей из кофешопа?

Ну разве это не зрада и не наруга (надругательство)? Конечно! И почему-то польское радио уже заявило на весь белый свет: «Петр Порошенко предупредил, что не прилетит в столицу Бельгии, если проект декларации, подготовленный к саммиту «Восточного партнерства», не изменят». Почему об этом говорят поляки, пока не ясно. Может, им просто хочется, чтобы так было. Потому что поляки сейчас очень сильно обижены на Киев за Бандеру, ОУН и УПА и всячески стараются «укусить» нэньку, как бы в унисон с остальными ворогами подтверждая, что Украина к европейскому члену не готова.Но как бы там ни было, а если поляки правы, то гарант нации и главковерх, возможно, опять решил напомнить неблагодарной Европе, благодаря кому она может жить спокойно. Если конечно, не принимать во внимание миллионы афро-ближневосточных темпераментных беженцев, которые вносят некую веселость в эту европейскую размеренность, когда лезут без спросу под юбки тамошних женщин, тоскующих без мужской ласки. Но, тем не менее, Украины может и не быть на саммите, так как в Киеве уже стал известен проект итоговой декларации этого «збиговыська» (сборища), в котором ничего не сказано о европерспективах самой древней нации Европы. В декларации речь идет о признании европейских стремлений стран «Восточного партнерства», но не говорится о европейской перспективе для Украины. Для нее по-прежнему достаточно Соглашения об ассоциации с ЕС.Но Киеву этого мало, ибо соглашение это не ведет к автоматическому членству Украины в Евросоюзе. И сам саммит «ВП» – тому подтверждение. Причем очередное: Украину как держали, так и собираются держать впредь исключительно в предбаннике. И то же самое Киеву было сказано и на предыдущем саммите в Риге в 2015 году. Правда, в более мягкой форме. Но с тех пор много воды утекло. И Европа теперь уже не очень церемонится с Киевом, а настаивает, чтобы Украина, как та официантка из фильма «Вокзал для двоих», сама, сама, сама...Не внес ясности и глава МИД Украины Павел Климкин, который уныло заявил о «ВП» и перспективах его саммита: «Это не какая-то политическая рамка для нас, это такая корзина с инструментами, чтобы нам работать дальше над реформами... Что касается политической рамки... Ну, какая совместная рамка может быть по определению с Беларусью или Арменией? Никакой. Поэтому не ждите от этого саммита каких-то побед, политических решений. «Восточное партнерство» не об этом». По словам Климкина, важным является то, что саммит «ВП» может подсластить пилюлю с отложенным членом и одобрить документ под названием «Видение-2020», разработанный Еврокомиссией специально для Украины. Он якобы предусматривает расширение финансовой и институциональной помощи Украине, расширение деятельности Европейского инвестбанка, Европейского инвестфонда, предоставление микрокредитов и т. д. Никто этого самого «Видения» в Киеве в глаза не видел, но в Брюсселе похоже, уже привыкли, что украинцам можно просто пообещать, а они и рады – песни и гимн свой поют, вышиванки надевают, заборы красят и автопокрышки от радости жгут где ни попадя. И евротомление на какое-то время рассасывается само собой. Чтобы потом опять вернуться новым приступом еврожелания и обид.Вот как сейчас, когда Украина опять возбудилась, а Климкин наоборот – загрустил. Оно и понятно. С одной стороны, быть на любом саммите ему по-человечески приятно: все его воспринимают как министра, вежливо не смеются над мятым костюмом, говорят приятные слова, плюс, конечно же, фуршет на шару, это главное, когда можно похавать на халяву и сэкономить суточные. Вот потому-то Климкин хотя уже практически похоронил саммит «ВП», все равно призывает и нацию, и Евросоюз сосредоточиться на выполнении «ассоциативного соглашения». «Выполнение Соглашения об ассоциации должно быть для ЕС именно политическим приоритетом, а не делом «техники». Поэтому отношения Украина–ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках «Восточного партнерства», – написал он у себя в Twitter. Он понимает: это новые встречи, саммиты, переговоры, фуршеты.Но с другой стороны, Климкин не может не понимать, что когда-то все, даже самые тупые активисты и упоротые патриоты, догадаются, что Соглашение об ассоциации для Украины – это гнилой номер, исполнение которого ведет нэньку в могилу, а не к членству в ЕС. Просто так напоминаю условия, которые в декабре 2016-го принял Евросоюз, чтобы ублажить Нидерланды и заставить их ратифицировать ассоциацию с Украиной:«1. ...Соглашение не предоставляет Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а также не является обязательством для предоставления такого статуса Украине в будущем;2. Соглашение ...не содержит обязательства для Союза или государств-членов обеспечить гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или содействие Украине;3. ...Соглашение в то же время не предоставляет украинским гражданам или гражданам Союза, соответственно, права проживать и работать на территории государств-членов или Украины. Соглашение не затрагивает права государств-членов определять объемы допуска на их территорию граждан Украины, которые ищут работу;4. ...Соглашение не требует дополнительной финансовой поддержки со стороны государств-членов Украине и не меняет исключительного права каждого государства-члена определить характер и объем своей двусторонней финансовой поддержки;5. Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения. ...Сотрудничество между сторонами, касающееся верховенства права, направлено, в частности, на укрепление судебной системы, повышение ее эффективности, сохранение ее независимости и непредвзятости, а также борьбу с коррупцией».Вот так вот: ни денег, ни помощи, ни возможности приехать и поработать, ни полноценного членства, а с коррупцией бороться надо обязательно. Вот в Украине и недоумевают по простоте душевной: зачем, если без коррупционных доходов жизнь станет такой скучной и тухлой, как в этой самой Голландии, только без обильных ЛГБТ-утех и вкусностей из кофешопа?Вот потому-то гарант нации и может не поехать завтра в Брюссель. После 4-й годовщины революции гидности негидно так принимать хероев майдана. Сама же гидность тоже нуждается в подпитке. А какая может быть подпитка на саммите «ВП», если там:- опять могут напомнить, что еще в 2009 году в Праге, где и задумывалось «ВП», было решено, что оно в своей помощи партнерам будет руководствоваться принципом «кондициональности» – продвижения вперед лишь при условии выполнения странами-участницами программы определенных требований ЕС;- итоговую декларацию не изменят и членом не поманят, потому что, по информации поляков, опять против Нидерланды;- если одобрят упомянутый выше план «Видение-2020» для Украины, то станет понятно, что он является заменителем вожделенного «плана Маршалла», которым бредят новые «адвокаты Украины в Европе» из стран Прибалтики и лично Даля Грибаускайте;- не одобрят даже недавнее предложение украинского гаранта о создании таможенного союза между Украиной и Европейским Союзом. Комиссар по вопросу расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан в том же Брюсселе сказал журналистам: «...Мы проводили консультации (внутри Еврокомиссии. – Авт.), и эксперты с нашей стороны не видят особого смысла в этом формате. ...Большую часть преимуществ можно получить в рамках Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая есть в рамках ассоциации»......Так зачем, еще раз спрашивается, завтра ехать в Брюссель? Чтобы Климкин вкусно покушал? Так ему и дома можно налить борща или побаловать шоколадкой. Благо дело – этого добра у нас пока завались...