НАБУ открыло дело о возможной взятке в 1 млн грн члену НАПК от нардепа

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Мустафа Найем обнародовал ответ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за подписью директора Бюро Артема Сытника относительно уголовного производства о возможной коррупции со стороны руководства и членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).



"Оказывается, дело по НАПК было возбуждено по факту коррупционных преступлений, совершенных организованной преступной группой в составе главы НАПК и сотрудника администрации президента. Помимо этого в материалах дела зафиксирована взятка в размере 1 млн грн от народного депутата Украины за подделку данных в декларации", - написал он на странице в Фейсбуке, ссылаясь на данные из ответа НАБУ.



В ответе указано, что 10 ноября детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению физического лица "о возможных фактах совершения ряда коррупционных преступлений преступной группой в составе главы, членов НАПК и руководителя департамента указанного государственного органа, заместителем руководителя департамента администрации президента Украины, а также заместителем начальника управления в составе центрального аппарата Службы безопасности Украины". Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.



"Зафиксирована взятка в размере 1 млн грн от народного депутата Украины (имя не называется) за подделку данных в декларации, которую распределили между другими участниками коррупционной группы", - указал М.Найем, комментируя ответ НАБУ.



В тот же день, 10 ноября, вся информация была передана прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), однако процессуальный руководитель производства был назначен только через 15 ноября. А 17 ноября "неустановленный на данное время прокурор САП" переквалифицировал дело - из особо тяжкого преступления в преступление средней тяжести.



За время проведения досудебного расследования детективы НАБУ допросили троих свидетелей-разоблачителей, которые подтвердили факты о совершении преступления и сообщили о новых существенных обстоятельствах.



"Исходя из свидетельских показаний, в связи с выходом информации в публичную плоскость работниками НАПК начато активное уничтожение доказательств их преступлений", - делает выводы М.Найем.



НАБУ также утверждает, что существует угроза жизни свидетелей, а также жизни и здоровью их близких.



Кроме того, в ответе указано, что 17 ноября генеральный прокурор "без изучения материалов уголовного производства" изменил подследственность дела, назначив проведение досудебного расследования следственному управлению СБУ. Хотя НАБУ настаивает, что зарегистрированное их детективами дело "принадлежит исключительно к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины".



М.Найем также направил запрос по данному делу в Генпрокуратуру на имя генерального прокурора Юрия Луценко, но ответ пока не получил.



Как сообщалось, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что проверки е-декларирования якобы фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу НАПК Наталью Корчак отстранить от выполнения обязанностей на время расследования.

