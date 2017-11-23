В Германии задержали 12 угонщиков из Украины

В Германии сотрудники правоохранительных органов задержали 12 украинцев по подозрению в автоугонах. Операцию проводили совместно украинские и немецкие правоохранители, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало. По его словам, 22 ноября по месту жительства подозреваемых провели обыски и изъяли вещественные доказательства и документы, которые свидетельствуют о причастности задержанных к угонам.



"Установлено, что в период с октября прошлого года по июль этого года указанные граждане, объединившись в группу, совершили угон не менее 30 транспортных средств на территории Федеративной республики Германия с целью дальнейшей перепродажи на территории другого государства по поддельным документам", - сказал Тракало.



Он добавил, что полученные данные украинские полицейские передали иностранным коллегам.

