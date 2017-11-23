СММ ОБСЕ ограничила патрулирование в Луганске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, действующая на востоке Украины, приняла решение ограничить патрулирование из соображений безопасности в связи с появлением неустановленных вооруженных лицах с белыми повязками и военной техники в неподконтрольном правительству Луганске 21-22 ноября.



"Миссия приняла дополнительные меры безопасности и обеспечение операционной деятельности - 21 ноября патрули СММ были заблаговременно отозваны на базу, а 21 и 22 ноября осуществлялось ограниченное патрулирование", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ в четверг.



Как сообщалось, во вторник и в среду СММ ОБСЕ сообщала, что ее представители зафиксировали в Луганске машины военного типа и присутствие неизвестных вооруженных лиц с белыми нарукавными повязками и закрытыми лицами, а также наблюдали автоколонну в составе армейских грузовиков, бронетранспортеров и гражданских автомобилей с вооруженными лицами, которая, вероятно, проследовала из отдельных районов Донецкой области в направлении Луганска. По информации спецмиссии, первый заместитель главы СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединился к своим коллегам для наблюдения за ситуацией.



"СММ констатировала в целом спокойную ситуацию в городе. Однако команде СММ, которая осуществляла патрулирование, неопознанные вооруженные люди отказали в доступе к пересечению улиц Лермонтова и Радянской", - рассказали в ОБСЕ.



Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко со ссылкой на собственные источники рассказал, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий покинул Луганск и находится в РФ.



Министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что Вооруженные силы Украины готовы действовать адекватно в случае обострения в зоне проведения антитеррористической операции на луганском направлении.

