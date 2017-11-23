ГБР может быть сформировано за полгода – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Государственное бюро расследование (ГБР) может быть сформировано и начать расследования в течение полугода. "Мы не вмешиваемся, ведь это (ГБР - ИФ) независимый орган, но всё, что касается обеспечения, финансирования, административной поддержки в создании – мы ее предоставим.



Я так понимаю, что за 6 месяцев структура может появиться и заниматься уже вопросами расследования преступлений", - сказал премьер в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.



По его словам, ГБР должно будет продемонстрировать эффективную работу.



"К большому сожалению, сейчас правоохранительные органы не имеют большого доверия общества, но это доверие можно заслужить только единственным путем – действиями", - сказал В.Гройсман.



Как сообщалось, 16 ноября конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР рекомендовала назначить главой ГБР руководителя департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Романа Трубу.



22 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Р.Трубы директором ГБР.

