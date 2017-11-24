По делу полицейского Олейника избран суд присяжных

Голосеевский районный суд Киева избрал состав присяжных по делу по обвинению полицейского Сергея Олейника в убийстве несовершеннолетнего во время преследования в столице автомобиля BMW 7 февраля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратры Киева, передает УНН.



"В четверг, 23 ноября 2017 года, Голосеевский районный суд Киева избрал состав суда присяжных, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Киеве Сергея Олейника", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в состав суд присяжных вошли двое профессиональных судей, трое основных присяжных и двое запасных. Запасные присяжные будут приобщены к рассмотрению дела в случае невозможности кого-то из основного состава выполнять обязанности.



На следующем судебном заседании, которое запланировано на 16 января 2018 года, прокурор начнет зачитывать обвинительный акт.



Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.



22 декабря 2016 года по результатам досудебного расследования прокуратура города Киева направила обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

