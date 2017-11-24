Россия передала США ноту с требованием закрыть сайт "Миротворец"

Россия направила ноту в Государственный департамент США в связи с тем, что сайт "Миротворец", на котором публикуются личные данные журналистов, освещающих события в Донбассе, перешел на американские сервера. На данный момент ответа с американской стороны не поступало. Об этом сообщила журналистам в четверг директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала "Миротворец", а также в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист, - сказала она. - На данный момент официального ответа на наше обращение не поступало, но мы будем эту тему держать на особом контроле".



"Почувствуйте разницу: эта пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют, максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики", - отметила она. Дипломат добавила, что действия сайта "Миротворец" также подрывают статус журналистов, который "столь тщательно оберегается всем мировым сообществом", и угрожает их безопасности.



Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. Туда попадают люди, которые, по мнению издания, могли совершить преступления против национальной безопасности страны. В число "неугодных", были включены даже такие антироссийски настроенные политики как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.



Кроме того, в базе данных "Миротворца" содержатся персональные данные журналистов RT, ТАСС, а также Би-би-си, Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, газет Independent, Libération и других средств массовой информации. На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, издания, где они работают, занимаемые ими должности, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории. При этом в публикации работники СМИ обвиняются в "пособничестве террористическим организациям".



После возбуждения уголовного дела в начале 2016 года против сотрудников проекта "Миротворец" по заявлению группы украинских и зарубежных журналистов, а также в связи с требованиями представителя ЕС о блокировке данных сайта, проект был закрыт. Но вскоре сайт "Миротворец" возобновил работу невзирая на многочисленные протесты.

