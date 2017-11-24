Умер актер, сыгравший Петруху в "Белом солнце пустыни"

В Санкт-Петербурге в своей квартире скончался актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни". Артисту было 67 лет. Известно, что он страдал онкологическим заболеванием.



Николай Годовиков родился 1 января 1950 года. Дебютировал в фильме "Республика ШКИД" в 1966 году, где играл в эпизодах беспризорника, а также одного из шкидцев. К слову, в "Республике ШКИД" играл также актер Павел Луспекаев, который впоследствии сыграл роль Верещагина в знаменитом "Белом солнце пустыни". Именно роль в этом фильме принесла Годовикову всесоюзную славу.



В этой картине Годовиков сыграл молодого красноармейца, который в Средней Азии помогал спасти жен сбежавшего бандита. Привязавшись к одной из них по имени Гюльчатай, Петруха погиб от руки ее мужа Черного Абдуллы, который тайком надел женское платье и чадру и притворился своей женой.



Николай Годовиков также сыграл небольшие роли в таких фильмах, как "Женя, Женечка и "катюша", "Охотник за браконьерами", "Без мундира".



В конце 1970-х Годовиков связался с уголовниками, три раза был осужден. В первый раз его посадили на год за тунеядство, а потом на 4 года и 2,5 года за кражи.



После освобождения в 1993 году работал на строящихся станциях метро, вто же время иногда играл эпизодические роли. Он появлялся в сериалах "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", а также в фильме "Русский спецназ", телефильме "Пелагия и белый бульдог" и некоторых других.



Актер трижды был женат, у него двое детей.







