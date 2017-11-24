Еврокомиссар Хан раскритиковал идею инвестиционного плана для Украины

Новый инвестиционный план для Украины – нецелесообразен. Такое мнение в четверг, 23 ноября, выразил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнес Хан.



"У нас есть много инструментов, которые уже работают для Украины или других стран "Восточного партнерства", - заявил Хан, комментируя вопрос, планируется ли создание в Евросоюзе трастового фонда.



Также он отметил, что среди имеющихся инструментов есть внешний инвестиционный план Евросоюза, созданный, в частности, для стран Африки. Этот же план, по мнению еврокомиссара, можно использовать и для стран Восточного партнерства.



"Цель этого фонда - предоставить гарантии рисков европейским компаниям, которые хотят выйти на новые рынки", - подчеркнул Хан.



По его словам, во время обсуждения этого Европейского плана для Украины (известного также как План Маршалла для Украины) с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, он понял, что речь идет о "переупаковке" того, что уже существует. "Конечно, денег никогда не достаточно, но я думаю, что там (в Украине) достаточно денег", - отметил вице-президент Европейской народной партии. Он добавил, что основной вопрос заключается в использовании денег.



Ранее сообщалось, что Евросоюз во время саммита Восточного партнерства готов предложить Украине и другим партнерам доступ к Европейскому внешнему инвестиционному плану.

