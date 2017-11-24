Украинские перевозчики теряют на границе с Польшей по 780 тысяч евро в сутки

Длительный простой грузового транспорта на украинско-польской границе из-за ситуации с разрешениями на перевозки может привести к серьезным убыткам для украинских экспортеров.



Об этому сообщает пресс-служба Федерации работодателей Украины (ФРУ).



Согласно ее пресс-релизу, на сайте Кабмина вечером 22 ноября появилась информация о том, что польская сторона дала предварительное согласие на выделение украинским автоперевозчикам дополнительно 3 тыс. разрешений категории "Евро-3" и 3 тыс. разрешений категории "Евро-5".



Вместе с тем эти разрешения польская сторона может передать только 27-28 ноября 2017 года.

"Таким образом, при соблюдении заявленных сроков разрешения для оформления будут не ранее 29-30 ноября 2017 года. При этом, как отметил на вчерашнем заседании правительства глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, этих разрешений, как он надеется, должно хватить до конца года", - сообщается в пресс-релизе.



Во ФРУ не разделяют такого оптимизма министра, поскольку за 11 месяцев 2017 года украинские автоперевозчики использовали 200 тыс. разрешений, то есть, в среднем ежемесячно используется не менее 20 тыс.



"В свою очередь, это означает, что к концу 2017 года году необходимо еще не менее 30 тыс. с учетом того, что ноябрь еще не закончился. А разрешений уже нет. При этом некоторые фуры стоят на таможенной границе еще с прошлого четверга", - констатируют во ФРУ.



В Федерации работодателей Украины отмечают, что сложившаяся ситуация с исчерпанием лимита одноразовых разрешений катастрофична как для перевозчиков, так и для грузоотправителей: например, если отправка груза в Германию через Польшу стоит EUR260 в сутки, а сама поездка рассчитана на пять суток, то из-за простоя каждый перевозчик за этот период теряет только на одном траке EUR1300.



"Сейчас, по предварительным подсчетам экспертов ФРУ, на госгранице с Польшей застряли не менее 3 тыс. фур (отсюда, наверное, и обещание Мининфраструктуры предоставить дополнительно 3 тыс. разрешений популярной категории "Евро-3"). Таким образом, получается, что из-за нерасторопности профильного министерства, которое не смогло предусмотреть такую ситуацию заранее, потери бизнеса могут составить EUR780 тыс. в сутки, не говоря уже о том, что украинский производитель-экспортер срывает внешнеэкономические контракты в Европе, теряет имидж надежного партнера. Такие потери вообще невозможно подсчитать", - заявляют во ФРУ.

