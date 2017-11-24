В ДНР сообщили о задержании десяти украинских диверсантов

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (МГБ ДНР) заявило о задержании более десяти человек по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.



Операция проводилась совместно со спецслужбами ЛНР.



Ранее в МГБ ДНР сообщали о ликвидации диверсантов, действовавших под контролем спецназа военной разведки Украины. Они планировали совершить диверсии и теракты на территории республик.



"В результате проведенных совместных мероприятий задержаны более десяти человек, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", — сказали РИА Новости в МГБ ДНР.

