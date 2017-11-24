В ЕС не хотят пересматривать перспективы членства Украины

Евросоюз не намерен менять свое решение об отсутствии перспективы членства Украины, которое было, в частности, формально закреплено в отдельной декларации саммита ЕС от 15 декабря 2016 года, принятой по итогам референдума в Нидерландах. Об этом заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая на вопрос, будет ли упоминание об этом документе включено в итоговое заявление саммита Восточного партнерства, (напомним, сам текст декларации еще не согласован).

"Я придерживаюсь того, что прописано в заявлении саммита ЕС", - сказал Юнкер, отвечая на вопрос, будет ли упоминание об этом документе включено в итоговое заявление саммита Восточного партнерства.



При этом он подчеркнул, что ЕС "очень серьезно относится к европейским устремлениям стран-партнеров", и добавил, что "хотел бы, чтобы партнеры в этом регионе также относились к этому очень серьезно".



15 декабря 2016 года саммит ЕС принял отдельную декларацию, которая снимала опасения Нидерландов по ассоциации с Украиной и позволяла Гааге пойти на ратификацию Соглашения об ассоциации, несмотря на провал референдума об этом.



В документе отмечается, что соглашение об ассоциации с ЕС не даст Украине статус кандидата на вступление, права на военную помощь, дополнительное финансирования со стороны ЕС, а также права на жительство и на работу в ЕС для граждан Украины.

