В Киеве прохожие устроили самосуд над водителем BMW

Жители Киева напали на водителя, который припарковал автомобиль посреди дороги и отправился в супермаркет. Видео случившегося опубликовал паблик "Киев Оперативный".



Инцидент произошел возле станции метро "Лукьяновская". В результате заблокированными оказались автобус и семь трамваев.



Прохожим надоело ждать полицию, и, когда хозяин машины вернулся, они устроили самосуд. Несколько мужчин вытащили водителя из автомобиля, бросили его на землю и начали бить.



О дальнейшей судьбе хозяина BMW не сообщается.





