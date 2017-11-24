Переутомление главы САП Холодницкого предположительно пройдет к понедельнику

Состояние здоровья главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, которого накануне привезли в больницу "Феофания", улучшилось. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Он чувствует себя уже лучше", - сообщили журналистам.



По словам источника, Назар Холодницкий еще проходит лечение, но намерен 27 ноября вернуться на работу.



Ранее главу САП госпитализировали с подозрением на инфаркт, однако диагноз не подтвердился. Врачи констатировали у него переутомление.



Как сообщалось, Холодницкий рассказал о диагнозе, с которым попал в больницу. Холодницкий подтвердил, что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.



Напомним, что по данным СМИ, Холодницкого забрали в больницу в предынфарктном состоянии.



