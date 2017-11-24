В Генштабе допустили существенное сокращение группировки российских войск в Сирии

Группировка российских войск в Сирии будет существенно сокращена. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.



"Видимо да, по завершении выполнения военных задач, их осталось совсем немного, конечно, будет принято решение главнокомандующим и группировка будет сокращена", - сказал он.



Отвечая на вопрос, насколько существенно будет сокращение, Герасимов заметил, что придется "посмотреть по обстановке". "Но, видимо, существенно: будут оставлены центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось", - заключил Герасимов.

