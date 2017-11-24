В ЛНР заявили о подготовке Киевом съемок с переодетыми военными

Киев планирует постановочные съемки об обстрелах позиций ВСУ с участием украинских военных, переодетых в форму солдат ДНР и ЛНР, полагают власти самопровозглашенной Луганской народной республики.



"Стало известно о прибытии в район Светлодарской дуги трех автомобилей с военнослужащими ВСУ, переодетыми в форму военнослужащих народных республик, а также большого количества представителей украинских СМИ", — рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.



По его словам, на данных позициях украинские силовики планируют съемки постановочных сюжетов об обстрелах позиций ВСУ подразделениями народных республик.



"Украинская сторона по-прежнему продолжает нарушать минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон", — добавил спикер. По данным Народной милиции, в зоне ответственности 58-й бригады ВСУ, в районе населенного пункта Золотое выявлено нахождение минометных позиций украинских военных и один БМП.

