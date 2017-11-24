Суду в Киеве по делу о "майдане" осталось рассмотреть менее 20 томов материалов

Печерский районный суд Киева изучил более семидесяти томов из 92-х по делу о событиях на площади Независимости в Киеве в 2014 году и объявил перерыв в заседании до пятницы. Об этом в четверг сообщили в адвокатском объединении "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Сегодня изучение доказательств дошло до 74-го тома, заседание продолжится завтра в 15:00 (16:00 мск)", - сообщили в адвокатском объединении. По данным стороны защиты, доказательств вины Януковича в этих материалах "так и не появилось".



Ранее адвокаты неоднократно заявляли, что суд в ускоренном режиме пытается рассмотреть материалы доказательств, нередко путем простого "перелистывания страниц". На будущих заседаниях сторона защиты намерена предоставить свои возражения по этим доказательствам.



Печерский райсуд столицы ранее вновь перешел к открытой стадии рассмотрении дела после того, как на закрытых для прессы заседаниях изучались видеопоказания свидетелей по делу, среди которых были видные политические и общественные деятели Украины.



Предметом судебных заседаний является рассмотрение ходатайства прокуратуры о предоставлении ей возможности продолжить досудебное расследование по делу о стрельбе в центре Киева 18-20 февраля 2014 года в заочном режиме. Суд отклонил просьбы адвокатов перенести дело в другую судебную инстанцию, вызвать Януковича на судебное заседание, обеспечить его участие в форме видеоконференции, а также вызвать потерпевших. Также не было удовлетворено ходатайство защиты об отводе судьи.

