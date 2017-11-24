Порошенко надеется получить финансовую помощь ЕС

Переговоры о получении макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза продолжаются. Об этом заявил в четверг, 23 ноября, президент Петр Порошенко во время общения с журналистами в Брюсселе, передает Европейская правда.



Президент сообщил, что уже поднимал этот вопрос на переговорах и планирует обсуждать его в дальнейшем.



"Я со своей стороны буду делать все от меня зависящее, чтобы Украина получила макрофинансовую помощь, и мы разработали приоритеты сотрудничества", - заявил он.



При этом он отметил, что часть критериев до сих пор остается невыполненной.



"Украина должна выполнять свои домашние задания, а ЕС должен выполнять свои обязательства. Да, у нас осталось несколько шагов, но вспомните, что у нас было за последние три месяца - у нас была осень реформ", - подчеркнул президент.



Напомним, европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнес Хан не поддерживает идею нового инвестиционного плана для Украины.

