SpaceX намерена осуществить 30-40 пусков в 2018 году

Аэрокосмическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в 2018 году намерена осуществить в полтора раза больше запусков ракет, чем в текущем. Об этом рассказала в интервью Space News президент компании Гвинн Шотвелл.



"В следующем году мы увеличим количество пусков примерно на 50%. Мы будем летать чаще. Стучу по дереву и думаю, что мы, вероятно, выйдем на уровень в 30-40 пусков в год", – сказала Шотвелл, отметив, что количество запусков будет зависеть от спроса телекоммуникационной индустрии на вывод спутников на геостационарную орбиту.



Шотвелл также уточнила, что приведенный план не включает запуски ракет с собственными небольшими спутниками SpaceX, которые компания намерена вывести на орбиту для обеспечения доступа в интернет по всему миру. По ее словам, компания оценивает, сколько миссий потребуется для запуска почти 4,5 тысячи спутников. Ранее представитель SpaceX сообщил конгрессу США, что компания намерена начать реализацию проекта в ближайшие месяцы.



Отметим, что в этом году SpaceX совершила 16 запусков ракеты-носителя SpaceX и все они были успешными. До конца декабря компания намерена осуществить еще три-четыре пуска. Этот план включает запуск секретной военной миссии Zuma, доставку груза на МКС при помощи корабля Dragon, вывод на орбиту еще 10 спутников связи Iridium Next, а также первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy.



В ходе интервью Шотвелл также сообщила, что SpaceX завершает работу над финальной версией Falcon 9 (Block 5), которая получила ряд усовершенствований и изменений по требованию NASA и Пентагона. По ее словам, первый запуск Falcon 9 Block 5 должен состояться в конце I квартала 2018 года. Тяга улучшенных двигателей Merlin 1D, которые получит ракета, будет примерно на 8% больше мощности используемых в настоящее время двигателей.



Шотвелл отметила, что первую ступень ракеты Falcon 9 Block 5 можно будет использовать для повторных запусков 10 и более раз.



Наконец, президент SpaceX поделилась подробностями о ракете BFR (Big Falcon Rocket), которая должна прийти на смену ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy. Первый запуск BFR запланирован на 2022 год, в перспективе ракету планируется использовать как для беспилотных, так и для пилотируемых миссий. При этом SpaceX не намерена форсировать отказ от Falcon 9 и Falcon Heavy, и клиенты компании смогут использовать эти ракеты вместо BFR, пока у них будет такое желание.



Напомним, ракета BFR проектируется для осуществления межпланетных полетов и создания колонии на Марсе. Она будет оснащена новыми двигателями Raptr, в работе над которыми SpaceX, по словам Шотвелл, достигла значительных успехов. Кроме того, BFR изначально проектируется с учетом повторного использования как первой, так и второй ступени.







