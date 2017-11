В Индии побили рекорд по числу людей, едущих на одном мотоцикле

Военнослужащие индийской армии установили мировой рекорд по количеству людей, сумевших одновременно проехаться на одном мотоцикле, сообщает India Today.



58 членов команды военных мотоциклистов Tornadoes умудрились взгромоздиться на мотоцикл марки Royal Enfield и проехать 1200 метров на авиабазе в пригороде Бангалора.



Это достижение, установленное 19 ноября, попало в Книгу рекордов Гиннеса, пишет издание. Видеозапись рекордной поездки опубликована на страничке Армии Индии в Twitter.



Tornadoes побили прежний мировой рекорд, также установленный индийскими военным, но из другой команды: в 2010 году на байк забрались и проехали 56 связистов, сообщается в публикации.





Motorcycle team of #ArmyServiceCorps, #TORNADOES, broke another World Record on 19 Nov 2017 where in 58 men rode on a single moving motorcycle.The act was performed for the Guinness Book of World Records, Limca Book of Records and Unique World Records at Yelahanka #Bengaluru. pic.twitter.com/80UG8FNh9i