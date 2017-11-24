Ума Турман поздравила с Днем благодарения всех, кроме Харви Вайнштейна

Актриса Ума Турман поздравила в инстаграме с Днем благодарения всех, кроме продюсера Харви Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах.



«Счастливого Дня благодарения. Я благодарна сегодня, что жива, за всех, кого я люблю, и за всех тех, кому хватило смелости выступить за других», — написала Турман.



По словам актрисы, недавно она сказала, что испытывает гнев. «И у меня есть несколько причин, #metoo, на тот случай, если вы не смогли понять по выражению моего лица», — заявила Турман. Свой пост она сопроводила кадром из фильма «Убить Билла 2», где сыграла главную роль.



Что касается #metoo, то именно такой хештег используют в последнее время пользователи соцсетей, чтобы рассказать о случаях насилия и домогательств.



«Счастливого Дня благодарения всем! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих порочных сообщников — я рада, что ситуация разворачивается медленно — ты не заслуживаешь пули)», — добавила она.



Турман, как известно, снималась у режиссера Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и дилогии «Убить Билла». Всеми режиссерскими работами Тарантино занимались Miramax и The Weinstein Company во главе с Вайнштейном.

