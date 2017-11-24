Мэй призвала Европу к бдительности из-за "российской угрозы"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Россию враждебным государством и призвала Европу внимательно следить за ней.



"Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальном росту восточного региона и которая стремится уничтожить нашу коллективную силу", — заявила Мэй перед саммитом "Восточного партнерства". Трансляция приездов участников саммита велась на сайте Еврокомиссии.



Ранее в канцелярии британского премьер-министра сообщили, что Мэй на саммите "Восточного партнерства" заявит о важности противостояния "угрозам" РФ и выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией".



Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее утвердил освоение 60 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", якобы проводимой властями России.

