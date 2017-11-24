СБУ выдворила из Украины доверенное лицо Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию гражданина РФ, который являлся доверенным лицом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и собирал в Украине сведения о выходцах из Чечни с проукраинскими взглядами, сообщает пресс-центр СБУ. По информации украинской спецслужбы, правоохранители установили, что после Революции Достоинства этот гражданин покинул территорию Украины и находился в Грозном.



В конце сентября он вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными данными.



Оперативники СБУ задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.



"Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины - он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию", - отмечается в сообщении.



В пресс-центре не называют фамилию этого гражданина. По информации СМИ, речь идет о бывшем полномочном представителе Р.Кадырова в Украине Рамзане Цицулаеве.



Как сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник, знакомый с ситуацией, речь действительно идет о Рамзане Цицулаеве. Но он никогда не состоял в списках сотрудников администрации чеченского руководства, "не занимал ни одну штатную должность", а сотрудничал с украинскими силовиками администрации экс-президента Виктора Януковича и с находился в розыске с 2014 года.