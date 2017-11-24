Турция требует выдать сторонников Гюлена из 22 стран

Четвертый Суд по тяжким преступлениям Анкары обратился в турецкий Минюст с требованием подготовить запросы на экстрадицию сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена из 22 стран. Как сообщает агентство Anadolu, всего на данный момент Турция требует выдать 45 сторонников Гюлена.



"Запросы, в том числе, будут направлены властям США, Великобритании, Израиля, Германии, Камбоджи, Мадагаскара, Мальты, Египта, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана", - говорится в сообщении.



Ранее Турция направила в США 7 требований об экстрадиции Гюлена.

