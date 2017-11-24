В Днепропетровской области вынесли судебные приговоры 96 уклонистам

В Днепропетровской области вынесли 96 приговоров касательно лиц, уклоняющихся от призыва на срочную воинскую службу. Об этом на пресс-конференции в Днепре сообщил заместитель военного комиссара областного комиссариата Сергей Полуцыган, передает "Интерфакс-Украина".



"Уклонистов у нас зафиксировано 1380 человек, а это чуть более 2%. По этим лицам сведения переданы в правоохранительные органы. По 96 лицам уже есть судебные решения", - отметил Полуцыган.



Он добавил, что людям, уклоняющимся от призыва, грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



В то же время заместитель начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами Днепропетровской облгосадминистрации Виктор Овчар добавил, что в 2017 году Днепропетровская область выполнила план призыва на срочную воинскую службу.



"Задание на призыв в этом году выполнено на 100%. На высочайшем уровне были проведены процедуры оповещения и призыва на срочную службу 2740 человек, из них 1740 - в Вооруженные силы Украины. В этом году также 2266 человек поступили на контрактную службу", - заявил Овчар.

