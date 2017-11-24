В СБУ отреагировали на обращение Зеленского

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская прокомментировала обращение Владимира Зеленского по поводу сериала "Сваты". По этому поводу она опубликовала на своей Facebook-странице пост следующего содержания.



"Могу лично от себя согласиться с возмущениями известного шоумена. К сожалению, сегодня наибольший интерес прессы составляют именно вопросы запрета въезда российских певцов и актеров", - высказалась она.



Также Гитлянская отметила, что СБУ не имеет полномочий запрещать сериалы - это исключительно юрисдикция Министерства культуры Украины.

