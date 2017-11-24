Порошенко и Юнкер обсудили финансовый пакет для Украины

Президент Украины Петр Порошенко обсудил оптимизацию финансовой помощи со стороны Евросоюза и перспективы нового финпакета с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. "Лидеры обсудили пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета", – говорится в сообщении.



Согласно информации пресс-службы, стороны также обсудили пути реализации инициативы главы Украины по интеграции Украины в общий цифровой и энергетического рынков ЕС.



Кроме того, отдельное внимание собеседники обратили на подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году.

