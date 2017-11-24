Пользователи iPhone X пожаловались на зависающий экран

В Сети пользователи флагманского iPhone X пожаловались на "гуляющий" кран и отсутствие реакции на нажатия. Один из юзеров снял видео, в котором показал неприятно удивившую его проблему смартфона.







"Когда я прикасаюсь к левому нижнему углу экрана своего новенького iPhone X, он "гуляет" туда-сюда с весьма неприятным звуком. Это очень раздражает", - отметил он.



Пользователь отметил, что в итоге был вынужден отнести гаджет в магазин Apple и поменять его.



"Это весьма серьезно подорвало мою веру в бренд", - заявил блогер.

