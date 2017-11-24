На выходных в Украине похолодает и будет туманно

В ближайшие сутки погоду большинства областей в Украине будет определять гребень восточного антициклона и холодная воздушная масса, лишь западная часть Украины окажется под влиянием поля пониженного давления и более теплого воздуха, перемещающегося с Центральной Европы. Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без осадков. В западных областях местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.



Температура в восточных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза. В западных, Житомирской, Винницкой областях и на юге Одесской области ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 ноября самая высокая температура днем была +13,9 в 1938 году, самая низкая ночью -16,5 в 1999 году.



26 ноября в большинстве западных областей дождь и мокрый снег, на востоке небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на юге местами 7-11° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем около 0°.



В Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

