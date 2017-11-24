Работники Amazon в Италии и Германии проведут забастовку в "черную пятницу"

Работники основного центра дистрибуции Amazon.com в Италии в "черную пятницу" (в этом году - 24 ноября) проведут первую в истории компании в этой стране забастовку, пишет The Verge со ссылкой на заявление профсоюзных организаций.



Кроме того, в этот же день пройдут забастовки сотрудников шести складских центров Amazon в Германии.



Акции протеста могут привести к перебоям в работе компании в один из самых напряженных дней в году.



По сообщениям трех крупнейших профсоюзов Италии CGIL, CISL и UIL, более 500 из 1,6 тыс. постоянных сотрудников Amazon в Пьяченце выйдут на забастовку из-за провала переговоров о выплате им премий. Они также отказываются работать сверхурочно до 31 декабря - в пиковый сезон для ритейлеров по всему миру.



В Германии забастовка связана с затяжным спором работников и Amazon об оплате труда.



"Крупнейший онлайн-ритейлер мира в этот день хочет достичь рекордных продаж, но сотрудники должны демонстрировать рекордные результаты работы не только в этот день, чтобы все было так, как этого хочет Amazon", - заявила один из руководителей германского профсоюза Verdi Штефани Нутценбергер.



Многие европейские страны позаимствовали в США практику проведения массовых распродаж в первую пятницу после Дня благодарения. В последние годы распродажи растягиваются на несколько дней, превращаясь в "неделю черной пятницы". Слово "черный" относится к финансовым показателям торговых компаний, которые раньше как раз в этот день выходили из "красной" - убыточной - зоны.

