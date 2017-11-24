В Днепропетровской области под прикрытием местной полиции неизвестные автоматчики захватили село

В селе Нива Трудовая Днепропетровской области с 21 ноября находится большая группа людей в камуфляже, которой руководит лично экс-губернатор Днепропетровщины Сергей Касьянов.

Таким образом один из владельцев местного агрекомплекса пытается сохранить свое имущество, арестованное судом за долги. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием «Новости Украины – From-UA».

Предприятия холдинга Сергея Касьянова «KSG агро» еще в 2016 году были признаны банкротами, поскольку долг холдинга превысил полмиллиарда гривен. Как говорится в статье, «бизнес-идеи» Касьянова заключались в том, чтобы набирать кредитов у частных лиц, предприятий и государственных банков, а затем попросту «кидать» своих кредиторов. Среди кредиторов экс-губернатора Днепропетровщины (Касьянов пробыл на этой должности менее 1 месяца в 2005 году) - банк «Родовид банк», долг перед которым составил более 40 миллионов гривен. Присвоение кредитных средств происходило благодаря замене ликвидного залогового (ипотечного) имущества на несуществующий земельный участок на основании фиктивных сделок.





В селе Нива Трудовая находится предприятие ООО «Рантье», где одна из уставных частей принадлежит «KSG агро». Без ведома других учредителей ООО «Рантье» Касьянов провернул несколько финансовых афер. В числе «кинутых» – не только отечественные банки и компании, например, немецкий банк Landesbank Baden-Württemberg (11,53 миллиона евро), немецкая Big Dutchman Pig Equipment, о чем уже писали украинские СМИ.

В итоге имущество ООО «Рантье», а именно поголовье свиней (около 55 тысяч) было оформлено как залог. После того как деньги были получены, пришел черед следующего этапа схемы – довести поручителей до состояния банкротства.

Одни из кредиторов после просрочки платежей, поняв суть схемы, обратились в суд, чтобы наложить арест на имущество ООО «Рантье». Суд встал на сторону кредиторов и вынес соответствующее решение 21 ноября 2017 года.

Как говорится в статье, Касьянов решил поспешно вывезти поголовье свиней и прочее имущество, для чего пригнал несколько автобусов автоматчиков без опознавательных знаков. Местные жители отмечают – приезд «зеленых человечков» фактически прикрывала местная полиция.

Ситуацию усложняет то, что почти все трудоспособное население работает именно на агрокомплексе и предприятиях, находящихся на одной с ним территории. Люди боятся остаться без зарплат и средств к существованию. Также инициативная группа собирается выехать в Киев к министру МВД Арсену Авакову и просить его лично вмешаться в ситуацию. «В местной полиции мы разочарованы, они сами нам привезли этих автоматчиков, и из-за чужих конфликтов мы оказались в заложниках», – говорят местные жители.